Ucraina | da Letta a Bonino | in centinaia al sit-in davanti ambasciata Russia

Leggi su italiasera

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – ‘Non c’è vera pace senza verità, non c’è verità senza libertà’. E’ l’appello scandito dalla piattaforma del sit-in oggi in scena nei pressi dell’russa a Roma e organizzato dal Movimento europeo azione nonviolenta, LiberiOltre, Base Italia, l’associazione dell’ex segretario generale della Cisl Marco Bentivogli, e altre associazioni per chiedere la fine dell’invasione in. I firmatari, tra cui Luigi Manconi e Sandro Veronesi, chiedono innanzitutto il cessate il fuoco e ritiro immediato delle truppe russe dal territorio ucraino. E poi: di fermare l’escalation nucleare, di riconoscere la piena indipendenza e autonomia dello Stato ucraino dalla Federazione russa nei confini riconosciuti dalla comunità internazionale prima del 2014, fino alla richiesta di negoziati che garantiscano una pace giusta e duratura. ...