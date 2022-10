Renault - Nasce una società ad hoc per leconomia circolare | ecco piani e obiettivi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il gruppocompie un altro passo nelle sue strategie per l'economiaattraverso la creazione di un'appositaoperativa. Si chiama The Future Is Neutral e sotto il suo cappello rientrano tutte le competenze, gli asset industriali e tecnologici dedicati al riciclo di vetture e batterie. Parola d'ordine: riciclare di più. La nuova entità, creata in seguito ai positivi risultati del progetto Re-Factory di Flins, opererà lungo l'intera catena del valore dell'economiaautomobilistica e servirà non solo il gruppo transalpino, ma anche altri attori del mondo delle quattro ruote, con soluzioni tecnologiche e industriali volte ad aumentare la penetrazione dei materiali riciclati nella produzione di auto nuove. Attualmente, solo il 20-30% dei veicoli di nuova produzione è composto da componenti ...

Quattroruote

...all'intero consumo annuale dell'industria automobilistica europea) e 12 mila tonnellate di plastica e rame da auto a fine vita (l'equivalente delle necessità annuali per la produzione della...Non stupisce, comunque, visto che il conceptsoprattutto per mostrare gli elementi di design ... Il primo sarà una versione sportiva della futura5 elettrica . Arriverà poi un crossover ... Renault crea una società apposita per l’economia circolare: ecco piani e obiettivi - Quattroruote.it La nuova entità si chiama “The Future is Neutral” e riunisce tutti gli asset industriali e tecnologici dedicati al riciclo di auto, componenti, materiali e - prossimamente - batterie ...Roma, 11 ott. -(Adnkronos) – Come già deciso a maggio scorso da Renault anche Nissan (che ha nel gruppo francese il principale azionista) dice addio alla produzione in Russia cedendo le proprie ...