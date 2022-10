Il nuovo affronto di Carlo a Harry e Meghan | questa è imperdonabile persino per il Re

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) ReIII sta già lavorando alla sua incoronazione ufficiale in programma per il prossimo 6 maggio del 2023, ma ancora una volta il neo sovrano ha trovato il modo per fare unben servito ad. La famiglia reale inglese è ormai concentrata sull’allestimento della cerimonia di incoronazione di ReIII, il tutto mentre tutti loro sono impegnati anche nei vari appuntamenti istituzionali in giro per la nazione dopo la scomparsa della Regina Elisabetta. Al tempo stesso, senza nessuna possibilità di ritorno, sono stati tagliati fuori da tuttoed, nonostante la coppia abbia cecato di ritagliarsi nella Royal family unspazio e il gesto messo in atto dal sovrano traccia i ...