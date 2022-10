GF Vip | aperti i biglietti di ritorno dei quattro ex vipponi

La showgirl ricorda che, nel corso delle scorse settimane, quattro coinquilini hanno abbandonato la Casa del GFma hanno lasciato loro qualcosa di molto importante: il biglietto di ritorno. Non ...Aurora Ramazzotti sta vivendo un sogno a occhi. Prossima ai 26 anni, sta per diventare mamma per la prima volta. Sulla sua gravidanza sono ..."scalpore" - basti pensare al Caso Bellavia al GF...È stata una vera e propria ovazione a sottolineare il risveglio del "marchese" Max Giusti, ieri, sul palco del teatro Sistina per la prima de "Il Marchese ...Il software consente di riprodurre un testo con voci di personaggi famosi. Disponibili quelle di Meloni e Berlusconi. L'autorità: "Rischi da ...