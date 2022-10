Durissimo Attacco a Mara Venier!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il noto critico Tv Aldo Grasso, ha stroncato senza mezze misure Domenica In e la sua conduttriceVenier. Lo ha fatto con un editoriale sul Corriere della sera dove ha criticato aspramente il modo di condurre sin troppo casalingo della zia. Non è mancata pure una frecciata sull’ormai famoso caso dell’insulto di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa ha scritto il critico Tv! Aldo Grasso stronca Domenica In eVenier Aldo Grasso sul Corriere della sera, ha stroncatoVenier e la sua Domenica In. Il critico televisivo non ha usato mezze misure per esprimere il suo pensiero. In particolare, non gli è piaciuto il modo in cui è stato trattato il caso Iva Zanicchi. Si è tornati sull’ormai da noto insulto che la cantante ha rivolto in diretta Tv a Selvaggia Lucarelli durante la prima puntata di ...