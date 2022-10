Djimsiti corre verso la convocazione Scalvini | «Non ci poniamo obiettivi»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Atalantaha aumentato sempre il minutaggio in gruppo da martedì e potrebbe insidiare uno dei braccetti del terzetto Okoli-Demiral-per la partita che i nerazzurri giocheranno sabato 15 ottobre contro il Sassuolo.

Footballnews24.it

Il Milanai ripari. Il club rossonero ha inserito Ciprian Tatarusanu nella lista Champions dopo l'... Possibile rientro dopo la sosta BERAT: frattura del terzo medio del perone sinistro. ...6 : spedisce la palla a vuoto in profondità, si fa scappare Leao e Tonali. Tentenna troppo ... Muriel 6: entra esubito verso la porta avversaria, ma a vuoto). All. Gasperini 6,5: ... Atalanta, buone notizie per Gasperini: Djimsiti corre verso il recupero