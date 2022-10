ATP 250 Firenze | Musetti-Zapata | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nella giornata odierna, giovedì 13 ottobre, Lorenzoandrà a sfidare il tennista spagnolo BernabéMiralles nel match valido per staccare il pass per i quarti di finale dell’ATP 250 di. Fino a questo momento il torneo toscano si è rivelato parecchio deludente per gli atleti azzurri che speravano di fare decisamente meglio. Ecco le ultime dall’importante match fiorentino, soprattutto dopo l’eliminazione patita ieri da Matteo Berrettini,valido per gli ottavi di finale. I dettagli sul match (Photo credit: Rolex Monte-Carlo Masters)Sarà compito di Lorenzotirare su il morale agli appassionati italiani, anche se la sfida contro l’iberico non sarà di certo una passeggiata, considerando anche il fatto cheMiralles ha ...