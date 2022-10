Strage di Sandy Hook | il cospirazionista Alex Jones dovrà pagare 1 miliardo di dollari per diffamazione ai parenti delle vittime

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Un maxi-risarcimento da quasi 1diper i familiaridellaalla scuola elementare di. È quantosborsare ildi estrema destra e fondatore del sito InfoWar,, per definito il massacro del 14 dicembre 2012, nel quale persero la vita 26 persone, di cui 20 bambini, per mano del 20enne Adam Lanza, una “bufala” del governo e le famigliedegli “attori”. La cifra sarà divisa tra 15 querelanti,dei morti ai quali si aggiunge William Aldenberg, un agente dell’Fbi colpito dalla teorie di. L’estremista ha ancora un terzo processo in sospeso ...

Una fake news che vale un miliardo di dollari. Il cospirazionista Alex Jones dovrà pagare 965 milioni di dollari alle famiglie delle vittime per aver negato la strage di Sandy Hook, la scuola elementare in Connecticut dove il 14 dicembre del 2012 il 20enne Adam Lanza massacrò 26 persone, di cui 20 bambini. Lo ha deciso una giuria dello Stato. Per anni Jones, di estrema destra e fondatore del sito InfoWar, ha definito il massacro una 'bufala' del governo e le famiglie delle vittime degli 'attori'.