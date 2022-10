(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sempre più simile a un personaggio di Philip K. Dick, Elon Musk controlla da solo realtà quali Tesla, Space X e – forse, a breve – Twitter. Non solo: la sua azienda aerospaziale ha... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

...nella quale molta parte dell'abitato sarebbe poi da ricostruire Non avendo alcun valore...hanno attivato una loro arma anti satellitare che sta praticamente accecando la retedi ...Egli ha fornito all'esercito ucraino, in realtà alla Nato, la rete di satellitiche sta ... per realizzare un vantaggioin favore dell'America). A rigettare la proposta di Musk è ... Starlink è strategico per l’Ucraina. Ma i russi possono hackerarlo La scorsa settimana alcuni ufficiali ucraini hanno denunciato il malfunzionamento del sistema di satelliti di Elon Musk durante le operazioni di liberazione dei territori occupati. Tuttavia, sembra ...Il dominio delle orbite basse con le costellazioni di satelliti, il loro significato militare e l’avamposto per i viaggi spaziali. La sfida di Elon Musk ...