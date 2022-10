Spazio a Raspadori e Juan Jesus | out Politano | le ufficiali di Napoli-Ajax

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)- Dopo le sconfitte di Milan e Juventus ieri sera, oggi è il turno delche apre questo mercoledì di Champions League. Si ritorna in campo per la quarta giornata di Champions League, si sfidano al Maradona gli azzurri di Spalletti contro l’. Se iltrovasse i 3 punti questa serata, sarebbe qualificata alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Le Formazioni: Partiamo dagli Azzurri che riconfermano tra i pali Meret, in difesa senza Rrahmani c’èper, preferito a Ostigard vicino a Kim. Sulla fascia sinistra fuori Mario Rui,a Olivera con di Lorenzo sulla destra. A centrocampo Spalletti cambia molto poco, conferma sia Lobotka che Zambo Anguissa ...

...nellocon possibilità di uno contro uno e, comunque, di tempo utile per la giocata da scegliere senza praticamente avversari a contrastarlo. Il rasoterra di Kvara per cercareE così ...Nei primi sedici minuti di gara trovano il gol Lozano e. Nella seconda frazione Klaassen la riapre di testa ma Kvaratskhelia su rigore la richiude. Nel finale c'èanche per i gol di ...La squadra di Spalletti ha numeri record sia in Champions League che in Serie A. E un vantaggio sulle rivali in ...Il Napoli, dopo aver vinto in Olanda per 1-6, cercava il bis contro i lancieri, stavolta al "Maradona". Gli azzurri passano in vantaggio ...