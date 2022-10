Napoli-Ajax | Lozano | “Entrare nella storia è molto bello | sono molto felice di andare avanti”

VIDEO GOL HIGHLIGHTS4 - 2 GOL LOZANO 1 - 0 GOL RASPADORI 2 - 020:40 Ilbatte l'4 - 2 e strappa il pass per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2022 - 23! E' la prima squadra italiana a riuscirci questa stagione.E’ di tre tifosi denunciati, due olandesi e un napoletano, il bilancio dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti nella serata di ieri in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Ajax. Nel ...Si sblocca in campionato e ora anche in Champions League Hirving Lozano, l'attaccante messicano che ha aperto le marcature questa sera contro l'Ajax e si prende il primo gol stagionale anche in Europa ...