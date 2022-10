Muore in un incidente nel suo primo giorno di lavoro | aveva appena compiuto 19 anni

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)festeggiato il suo diciannovesimo compleanno domenica ed era al suodi, dopo essere stato assunto come interinale, Faier Benedini, il giovane pordenonese morto ieri mattina nello scontro tra una betoniera e il furgone su cui si trovava. A provocare lo scontro, dai primi rilievi, sarebbe stato il tentativo della betoniera di evitare un bambino di 12in bici che stava attraversando la strada. Nell’urto violentissimo, avvenuto a Torre di Mosto, e’ morto anche Vincenzo Santo Viscaridi, 44di Acerra, mentre e’ rimasto gravemente ferito Endj Benedini, 30, di Annone Veneto, cugino di Faier, che si trovava al suo fianco. Ricoverato il gravi condizioni in ospedale anche il 12enne. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Rimasto vittima dell'anche Faier Benedini, 19enne originario di San Daniele.. Le due vittime viaggiavano bordo del furgone, appartenente a una ditta di Annone Veneto. Una terza persona -