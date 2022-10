Israele - Libano | storico accordo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) "II muro del pianto", titolano infelicemente sia Gazzetta dello Sport che Libero. In uno sconcertante articolo sul Giornale l'esponente del PD Elly Schlein è descritta in questi termini: "Bisessuale, ...

Storico accordo sui confini marittimi tra. "Nonostante la portata sia limitata a questioni ben precise, per il Medio Oriente si tratta di un altro muro abbattuto, se si pensa che Gerusalemme e Beirut sono ufficialmente in ...Ierihanno raggiunto quello che è stato definito un accordo 'storico' per porre fine a una lunga disputa sui confini marittimi tra i due Paesi, tecnicamente ancora ...Le altre notizie del giorno: Libano e Israele hanno raggiunto l'accordo sui confini marittimi. Aung San Suu Kyi è stata condannata ad altri 3 anni di carcere, manca la benzina a Ho Chi ...Il 20 ottobre verrà siglato il documento che chiude una lunga controversia sui bacini davanti alle coste dei due Paesi. Aoun: «Preservati i nostri diritti». Lapid: «Rafforzerà la sicurezza» ...