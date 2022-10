Enzo Gragnaniello si accascia per un malore dopo il concerto | ricoverato in ospedale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)colpito da undurante una Camigliano in provincia di Caserta. Alla fine del, mentre si apprestava a lasciare il palco si èto davanti ai componenti della band e al pubblico. “Allertato il 118 – si legge su Casertanews -, è giunta l’ambulanza che ha trasportato d’urgenza il cantautore partenopeo presso l’civile di Caserta. Al momento non si conoscono le sue condizioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

