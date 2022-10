Ucraina | Orfini | ' sì al sit-in | Conte trasformista non mette in difficoltà il Pd'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Se il mio partito aderisce non posso mancare e condivido la scelta di aderire". Lo dice Matteoa Radio Radicale a proposito del sit in di giovedì davanti all'ambasciata russa a Roma. "Tutti dobbiamo lavorare per la pace, il cessate il fuoco e la fine del conflitto e questo deve passare da una chiarezza sulle colpe, sulle responsabilità di Putin e sul fatto che il popolo ucraino ha diritto a difendersi", dice il deputato del Pd. "Mi sembra che da parte di alcuni ci sia la volontà di utilizzare la pace per una divisione strumentale a fini interni, trovo che sia abbastanza sgradevole", sottolineache poi a domanda sulle iniziative di Giuseppereplica: "è un, non c'è nulla di sincero nelle sue posizioni. Sono sempre strumentali, anche in ...

Secondo i più ottimisti o spensierati non dobbiamo preoccuparci: i venti dell'"spingono verso ......passando per Gianni Cuperlo (che - come anche altri - accenna pure a qualche distinguo sull'... E Matteo che tocca uno dei temi di fondo: ''C'e' un non detto: c'e' un pezzo dei gruppi ... Nella direzione va in scena un'autoanalisi collettiva. Ma i vecchi mali restano. Alessia Morani parla di una gestione catastrofica. Bonaccini incassa i tempi ...