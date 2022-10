Pagelle Maccabi Juve | Atzili show | crolla la difesa bianconera VOTI

(Di martedì 11 ottobre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/2023.Haifa: Cohen 6.5; Sundgren 6.5, Batubinsika 6.5, Goldberg 7, Cornud 7 (71? Menachem 6.5); Lavi 6.5, Mohamed 7 (85? Tchibota SV), Chery 6.5;7.5 (65? Seck 6.5), Pierrot 6.5 (85? Rukavytsya SV), David 6.5 (71? Abu Fani 6). All. Bakhar 7.5ntus: Szczesny 4.5; Danilo 5 (67? Kean 5), Bonucci 4, Rugani 4.5, Alex Sandro 4.5 (73? Soulé SV); Cuadrado 5, Paredes 5 (46? Locatelli 5.5), McKennie 5 (46? Kostic 5), Rabiot 5.5; Vlahovic 5, Di Maria 4.5 (24? Milik ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/23:Juve Ledei protagonisti del match trae Juve, valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/2023. TOP: Atzili, Cornud, Pierrot FLOP: Szczesny, Bonucci, Rugani .All'intervallo decide la doppietta dello scatenato AtziliLa Juventus non ingrana neanche in Israele e il primo tempo sul campo delHaifa è un vero e proprio incubo per i bianconeri di ...ATZILI – A 29 si regala una serata che rimarrà nella storia sia del Maccabi Haifa sia della Juventus. Doppietta sontuosa, primi goal – suoi – in una fase a gironi della Champions League. Un doppio ...La Juventus affonda sul campo del Maccabi Haifa. In Champions League arriva una sconfitta che certifica il momento terribile della squadra di Massimiliano Allegri che ora vede anche molto distante la ...