Mina Settembre | l’assistente sociale sarà alle prese con un lungo viaggio

Anticipazioni2, terza puntata 16 ottobre/ Gelsomina in crisi Lea e Adele, proseguono le tensioni tra sorelle Proseguono le tensioni tra Lea e Adele che in Sopravvissuti portano avanti ...Sull'Arianna, mentre i sopravvissuti devono affrontare il pericolo di un possibile contagio Anticipazioni2, terza puntata 16 ottobre/ Gelsomina in crisi Sopravvissuti: Sylvie dà una ...I personaggi delle fiction Rai sono tutti più o meno originali, nei pregi e nei difetti, e proprio per la loro originalità si fanno amare dal pubblico. Da Montalbano a Imma ...Ascolti Mina Settembre Vuoi conoscere l’andamento e gli ascolti dei nuovi episodi di Mina Settembre 2 stagione Al via da domenica 30 settembre 2022 il nuovo atteso capitolo della fiction con protagon ...