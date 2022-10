L’Equipe | abbiamo ritrovato Donnarumma | si è liberato dell’ombra di Navas

(Di martedì 11 ottobre 2022) “”, scrive. Il portiere italiano del Psg sembra essersi lasciato il periodo nero alle spalle. Determinante contro l’Ungheria, tra i pali dell’Italia, quando è stato “autore di almeno quattro parate eccezionali”, vive un buon momento anche nel Psg. Sabato, contro il Reims (0-0) e mercoledì scorso a Lisbona nella partita di andata di Champions contro il Benfica (1-1), l’ex Milan ha moltiplicato le parate decisive ed ha evitato al suo club una prima sconfitta in questa stagione.lo promuove, anche se ne sottolinea i difetti indelebili. “i suoi quasi due metri di altezza sono diventati di nuovo un argomento pesante per i campioni di Francia, anche se il suo gioco di gambe rimane ancora discutibile”. A penalizzarlo è stata a lungo l’alternanza con ...

...e le donazioni, fondamentali non solo per questo caso ... 'Il suo nomesaputo tramite Facebook - ha spiegato il ...Per favorire'intercettazione di tali problematiche, spesso ... al mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16 ,pensato negli ...al GAP e possibilità di contatto per giovani e famiglie con...