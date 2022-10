Juve | Agnelli | “Provo vergogna per quello che sta succedendo”

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Oggi è una serata difficile, ma è un periodo difficile, uno dei più difficili. Questo è il momento dell’assunzione di responsabilità, per questo sono qui.perche sta”. Lo ha detto il presidente dellantus Andreaai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 2-0 in Champions contro il Maccabi Haifa. “Decisioni su Allegri? Non è una questione di una persona sola. Questa è una questione di gruppo in questo momento e da questo dobbiamo ripartire. Non ci sono responsabilità individuali. Le verifiche lantus le ha sempre fatte a fine anno, faccio fatica a pensare ad un cambio in corsa allantus, Allegri è l’allenatore e rimarrà”. Funweek.

Tanto che la "Fiducia assoluta" in Allegri dichiarata da Arrivabene prima della partita, e soprattutto ribadita con forza da Andreadopo, non potrà non essere messa in discussione senza una ...Pochi minuti dopo la disfatta storica dellaad Haifa contro il Maccabi, vittorioso per 2 - 0 nella quarta giornata del Gruppo H di Champions League , è il presidente dei bianconeri Andreaa prendere in mano la situazione, ...Massimiliano Allegri sa benissimo che la gara con il Maccabi sarà una partita molto complicata contro una squadra che a Torino ha fatto vedere ottime cose. Un ambiente molto caldo in cui fare gli erro ...E' la posizione espressa dal presidente della Juventus Andrea Agnelli a Sky sul tecnico Max Allegri dopo il ko in Champions con il Maccabi.