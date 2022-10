Autosprint.it

Ovviamente non si tratta di un test vero e proprio con finalità di collaudo e sviluppo, ma di una seduta di shooting per realizzare un filmato celebrativo a carattere promozionale in chiaveBull, ...Se effettuata quest'anno, visto il marginedell'olandese, sarebbe del tutto innocua, ... Ovvero non permettere ai piloti dellaBull di partecipare a una o più sessioni di prove libere ... Clamoroso: la Red Bull F.1 gira domani a Imola con Max per festeggiare il mondiale vinto! Il pilota olandese guiderà una monoposto Red Bull sul circuito del Santerno per celebrare il Titolo vinto domenica a Suzuka ...MotoGP, Marquez: "Phillip Island circuito fantastico" Enea Bastianini alla scoperta di Phillip Island F1, la Red Bull risponde alla FIA: "Sorpresa e disappunto" F1, Verstappen rivela quando ha sentito ...