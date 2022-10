La Stampa

12.03 Turchia chiedein Ucraina Appello di Ankara per unilnel conflitto in Ucraina. In una intervista tv, il ministro degli Esteri Cavusoglu ha chiesto di fissare uno stop "appena possibile. ...La Turchia fa appello alla Russia e all'Ucraina per unil"al più presto possibile". Lo ha detto il ministro turco degli Esteri Mevlut Cavusoglu in un'intervista televisiva. La Cina esprime "preoccupazione" per gli ultimi sviluppi del ... Cessate il fuoco La Turchia fa appello alla Russia e all’Ucraina per un cessate il fuoco «al più presto possibile». Lo ha detto il ministro turco degli Esteri Mevlut ..."Uno spettro si aggira per l’Europa: la manifestazione per il cessate il fuoco e per dare vita ad un tavolo di negoziato".