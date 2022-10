Un patto sociale per rilanciare il Paese | cosa serve all' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il governo Meloni avrà come presupposto fondativo il dovere di trasformare una debolezza sistemica in forza politica. La congiuntura economica sfavorevole (eufemismo), le interferenze internazionali e le pressioni delle nomenclature interne suggeriscono alla premier in pectore di sfuggire dalla dimensione emotiva del cabotaggio quotidiano per riprendere l'iniziativa strategica. Con una metafora: senza nulla smarrire della propria idealità, occorre uscire dall'epica del Signore degli anelli per addentrarsi more geometrico nella dura prosa della realtà. La copertura istituzionale garantita dal Quirinale, con la sua neutralità attiva posta a protezione dell'interesse repubblicano, si somma al prezioso lascito tecno-diplomatico assicurato da Mario Draghi nelle cancellerie continentali e oltreoceano. Il clima d'emergenza innescato dalla guerra russo -ucraina e la conseguente ...