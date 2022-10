Ucraina | Mattarella | “Pace urgente e necessaria | serve risposta unitaria Ue”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una guerra sciagurata, che la Federazione russa ha scatenato arrogandosi un inaccettabile diritto di aggressione, lascia ogni giorno una scia di morte e distruzione, di odio che inquina anche ogni campo delle attività civili e delle relazioni. La, la via per costruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della libertà del popolo ucraino“. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno scorso e degli attestati d’onore ai nuovi Alfieri del lavoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

