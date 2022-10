Junior Cally annuncia il suo terzo disco dal titolo Deviazioni

(Di lunedì 10 ottobre 2022)la data di uscita e la copertina del suodal“Senza deviazione dalla norma il progresso non è possibile” scrive Frank Zappa. E diil percorso artistico e umano dine ha attraversate diverse, spesso in direzioni opposte alla norma, fino ad arrivare qui ed ora. Il 2 dicembre, infatti, l’artista torna sulle scene con un nuovo album di inediti dal(Epic/Sony Music) in cui accompagna l’ascoltatore nelle pieghe più intime della sua vita e della sua psiche, in un viaggio esistenziale, introspettivo e profondamente sincero, toccando tematiche fuori dalle logiche classiche della scena: la famiglia, le ...

, che molti di voi ricorderanno per singoli come Valzer o Auto Blu, è rimasto nella nicchia della scena trap per molti anni, ma il 2 dicembre è in arrivo un album che potrebbe decretare ... Junior Cally torna con l'album Deviazioni - RadioVenezia Il 2 dicembre Junior Cally torna sulle scene con un nuovo album di inediti dal titolo "Deviazioni" (Epic/Sony Music) in cui accompagna l'ascoltatore nelle pieghe più intime della sua vita e della sua ...