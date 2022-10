(Di lunedì 10 ottobre 2022) E’oggetto dila questione. Ilper gli alunni delle scuole della terza città della Campania non èperché l’appalto è finito nelle aule giudiziarie per una serie di ricorsi tra la ditta vincitrice e la seconda che non ha vinto l’appalto.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

Protagonisti della 'quattro giorni' di Salerno anche il pivot Rella, il portieree l'... Eppure, vivendoli giorno per giorno, posso affermare con assoluta certezza che hannodavvero ...Protagonisti della 'quattro giorni' di Salerno anche il pivot Rella, il portieree l'... Eppure, vivendoli giorno per giorno, posso affermare con assoluta certezza che hannodavvero ... Giugliano, ancora non è partito il servizio di mensa scolastica: si attende ricorso Diretta Giugliano Virtus Francavilla (risultato finale 2-0) streaming video tv della partita di Serie C girone C. Tre punti per i tigrotti!I carabinieri hanno denunciato un 46enne di Quarto che era al centro di Giugliano alla guida di una potente auto sportiva, ma non aveva mai preso la patente ...