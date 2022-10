Firenze | Giorgetti | “Possibili nuovi disagi nel viale Lavagnini Occorre cambiare i tempi della città”

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 10 ottobre 2022) E' un delirio, la mattina, arrivare a, o, per i cittadini residenti, muoversi da un capo all'altro. Ma la situazione è destinata, se possibile, a peggiore. E' il Comune stesso, attraverso l'assessore alla mobilità, Stefano, che ha rivelato: "Sulla tramvia per il momento non abbiamo cantieri invasivi. I problemi potranno arrivare quando interverremo sulla parte centrale di via, mentre via Cavour non ci preoccupa particolarmente" L'articolo proviene daPost.