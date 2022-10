CorSport e Gazzetta non hanno dubbi | assegnato al Napoli un rigore chiaro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ilcon cui ilieri è andato in vantaggio a Cremona sulla squadra di Alvini ha destato polemiche. Marelli, a Dazn, lo ha definito un “leggero”. E ai microfoni dell’emittente, nel post partita, anche il tecnico dell’Atalanta si è lamentato della decisione di Abisso. È unche gli arbitrispiegato che non deve essere mai concesso, ha dichiarato. Corriere dello Sport edello Sport non: ilc’era, era. Comunque si voglia vedere la questione, il piede di Bianchetti tocca nettamente quello del georgiano. Il Corriere dello Sport scrive: “alun: Bianchetti affronta ...

Nella formazione dellae delci sono sia Elmas sia Ostigard. Raspadori al centro dell'attacco con Politano e Kvara. A centrocampo riposo per Anguissa e spazio dunque a Elmas, ...Lo raccontano. Una delegazione di ultras ha incontrato Inzaghi e alcuni giocatori per spronarli alla vittoria Db 25/09/2018 - campionato di calcio serie A / Inter - Fiorentina / foto Daniele ...Su Corsport: "Ombre a San Siro". Se Pioli deve restare in scia al Napoli, Allegri è condannato a vincere per rientrare in corsa in campionato. Ma l’Europa ...Di 1 PAGELLE MILAN-JUVENTUS Le pagelle del 'Corriere dello Sport' per le partite del Milan in Serie A, Champions League e Coppa Italia | AC Milan News Le pagelle di Milan-Juventus 2-0, partita della 9 ...