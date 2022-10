“Tobias Del Piero sta per firmare con il Real Madrid”

C'è unPiero che potrebbe vestire la magliaReal Madrid . Parliamo di, 15 anni, figlio dell'ex capitano della Juve . L'indiscrezione arriva dall'emittente spagnola Cadena Ser . Il ragazzo attualmente è in prova nelle giovanili...in attesatransfere Sasha questa estate si sono allenati nella canteraGetafe per un paio di settimane. Sembrava che la cosa dovesse finire lì, invece l'esperienza è andata avanti. ...Tobias, classe 2007, si allena da tempo con gli allievi del club azulon. Ieri la famiglia era in tribuna per la sfida della prima squadra a quella di Ancelotti. E qualcuno parla di trasferimento in vi ...L'indiscrezione è di Cadena Ser. Il figlio di Alex attualmente è in prova nelle giovanili di un'altra squadra spagnola, il Getafe ...