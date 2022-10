“Mostra Galeotta” | una collettiva per raccontare la vita in carcere e creare un ponte con il mondo fuori

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 ottobre 2022) Bergamo. Si terrà il prossimo 6 ottobre – a partire dalle 18.45, alla Sala Civica Sant’Agata Circolino (via Sant’Agata, 19 a Bergamo) – l’inaugurazione della Sesta, unadi mail-art, l’arte visiva che viaggia su cartoline non imbustate. Le 400 opere esposte sono state inviate da decine di carceri italiane da Agrigento a Trieste e sono realizzate con ogni genere di tecnica pittorica (olio, tempera, matita, acrilico, collage) e anche con ciò che i detenuti hanno trovato in cella, come ad esempio caffè, pasta, dentifricio o colori estratti dai vegetali. “Pittori Dentro – spiega Sibyl von der Schulenburg, imprenditrice, scrittrice e presidente di Artisti Dentro Onlus – è il progetto che ha più successo nelle carceri italiane. L’arte visiva concede a tutti, anche ai non italofoni, di esprimersi, raccontarsi, ...