Monza-Spezia 2-0 | il tabellino

2 - 0 ( LA DIRETTA ) 63'GOL!2 - 0! Rete di Pablo Marí. Corner di Barberis, deviazione vincente di sinistro di Pablo Marí. 32'GOL!1 - 0! Rete di Carlos ...Sintesi2 - 0 MOVIOLA 1 INIZIO - Primo pallone giocato ...Monza-Spezia, un appuntamento che seguiremo in diretta anche nel post partita con il classico appuntamento di ‘Il Monza a caldo’ in diretta dall’U-Power Stadium sulla pagina Facebook di Monza News.Un primo tempo giocato a buon ritmo e deciso per ora dal sinistro di Carlos Augusto che ha battuto in diagonale Dragowski. Occasione del raddoppio sempre per Carlos Augusto mentre lo Spezia ha costrui ...