Juve | Arthur e Zakaria potrebbero tornare a fine stagione

Adesso la situazione potrebbe complicarsi e, quindi, fallendo il doppio colpo pronosticato e sognato dai bianconeri. L'infortunio dicon il Liverpool potrebbe clamorosamente stravolgere i piani anche per un colpo in entrata dei bianconeri. Come comunica il portale inglese 'daly cannon.com', adesso, il Liverpool per ...Klopp bocciae cerca sostituti per gennaio: ritorno a Torino Klopp ©LaPresseInfortunato, e per lungo tempo, lo sarà anche, che potrebbe tornare alladi Massimiliano Allegri già ...Adesso la situazione potrebbe complicarsi e, quindi, fallendo il doppio colpo pronosticato e sognato dai bianconeri.Solo panchine in Champions League, addirittura mai convocato in Premier League: l'ex juventino non ha ancora vestito la maglia del Chelsea.