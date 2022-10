Ganna firma l’incredibile record dell’ora | “Oltre ogni aspettativa”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 9 ottobre 2022) Grenchen – E’ stata una serata storica per lo sport italiano. Filippo, l’uomo simbolo del nostro movimento, ha scritto a caratteri cubitali il proprio nome in uno degli albi d’oro più prestigiosi del ciclismo. Aveva detto alla vigilia: “un metro in più è sufficiente…”, ma era solo pretattica. Nel mirino non solo ildi Bigham, ma la ‘migliore prestazione sull’ora’ di Boardman. Con una prova unica, Filipporiscrive la storia del, chiudendo per sempre la dicotomia tra ‘’ e ‘migliore prestazione’ e unificando, come solo i grandi sanno fare, tutto. Da oggi l’uomo più veloce al mondo in bicicletta, in un’ora, è lui: il nuovo incredibileè 56,792 km/h. Crediamo che la ...