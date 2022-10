Formazioni ufficiali Roma Lecce | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ledimatch valido per l’9ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per l’9ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini; Vina; Dybala, Zaniolo; Belotti. All. José Mourinho(4-3-3): Falcone: Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.