Alex Sandro porta alla bancarotta? Il brasiliano è costato cifre assurde

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 9 ottobre 2022)è un giocatore cheJuve ha fatto il bello e il cattivo tempo, ma per rimanere a Torino ha guadagnatodavvero paurose. Il Brasile sicuramente hato sempre grandissimi campioni non soltantoJuventus, conche ha saputo essere un grande giocatore solamente per alcune annate, ma il costo attorno al sudamericano è stato decisamente eccessivo. LaPresseFinché ha saputo giocare del modo migliore possibileha dimostrato di poter essere uno dei migliori laterali di tutto il mondo, ma in questo momento ormai non è più in grado di elevare l’asticella. Nonostante questo la Juventus è sempre convinta che ci possa essere in qualche modo l’occasione del suo definitivo riscatto, ...