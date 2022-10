(Di domenica 9 ottobre 2022) Gli eventi datati 9Nell’inverno 2014, in un numero del Guerin Sportivo, Rossano Donnini lo posizionò al 16° posto tra i 100 di sempre della storia gigliata. Nel volume ‘La Bibbia della fede viola’, Stefano Cecchi ha scritto di lui: “Il solito Ferrero, che aveva un grandissimo intuito calcistico, stravedeva per lui, e nonostante in Piemonte non avesse impressionato granché, lo volle a tutti i costi in viola. Un gran colpo. Rosetta diventò ben presto il regista di quella difesa, quello che oggi si chiama libero. Dotato di grande classe, bravo a rilanciare il gioco e a chiudere puntualissimo le azioni avversarie, giocò 245 partite in maglia viola, conquistando da capitano lo scudetto del 1955-’56 e restando a Firenze, fino al 1957, quando cedette la maglia al giovane Alberto Orzan”. Il 9di cent’anni fa nasceva Francesco Rosetta, giunto ...

