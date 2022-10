(Di sabato 8 ottobre 2022) Un pensionato 66enne di Favara, nell'Agrigentino, è morto per arresto cardio-circolatorio all'"San Giovanni di Dio" dove era stato trasportato in seguito ad un. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri,

L'uomo, una volta fatto rientro in casa, ha trovato i dueed è stato colpito da un malore improvviso. I malviventi sono riusciti a scappare e al momento di loro non si ha alcuna traccia. Sul ...avevano approfittato dell'assenza del proprietario tentando di rubare nell'appartamento ma, improvvisamente, l'uomo è rientrato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza ... Trova i ladri in casa e viene colto da malore: muore poco dopo in ospedale FAVARA - Tragedia a Favara, dove un 50enne è rimasto vittima di un malore dopo aver trovato all'interno della sua abitazione in via Saba due ladri. L'uomo ...Tragedia a Favara. Un cinquantenne – D.M. – è stato stroncato da un malore dopo aver trovato all’interno del suo appartamento due ladri che gli stavano svaligiando casa. L’uomo è deceduto all’ospedale ...