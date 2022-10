Potenza-Pescara oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di sabato 8 ottobre 2022)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match di. Settima giornata già spartiacque per le due squadre: i lucani non hanno ancora vinto e con cinque pareggi e un solo ko sono nella zona bassa della graduatoria, terzi invece gli abruzzesi in piena corsa per la promozione. Appuntamento perin tv alle ore 17.30 di sabato 8 ottobre,tv prevista su Sky Sport 54,su Sky Go ma anche su Eleven Sports. LALIVE DISportFace.

C'è anche. IL PROGRAMMA Ore 12.30 Monterosi - Turris Ore 14.30 Giugliano - Virtus Francavilla Fidelis Andria - Catanzaro Juve Stabia - Picerno Monopoli - Viterbese Ore 17.30 Audace ...... Audace Cerignola vs Messina: Luca Boschetto Crotone vs Avellino : Luca Mastorilli Gelbison vs Foggia: Federico Botti Latina vs Taranto: Gaia Brunellivs: Paolo Redi ore 17:30 Serie C ...La diretta live di Potenza-Pescara, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C 2022/2023.Attraverso i canali ufficiali il Pescara rende noto l'elenco dei convocati per la gara di domani contro il Potenza, valida per la settima giornata del girone C di Serie C. Rimandata la ...