Meloni | Salvini e Berlusconi ad Arcore | ' Avremo un Governo forte | fatti passi avanti'

AGI - Si è conclusa, dopo circa un'ora a mezza, la riunione tra i leader dei principali partiti del centrodestra: Giorgia, Matteoe Silvio Berlusconi.È' quanto si legge in una nota congiunta diffusa dai tre partiti. I leader - si legge - si sono confrontati sulle prossime scadenze istituzionali e sulla ...È in corso ad Arcore una riunione tra i leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, Giorgia, Matteoe Silvio Berlusconi, in vista dell'avvio della legislatura e del varo del nuovo Governo.La Cgil in corteo a Roma un anno dall’assalto alla sede nazionale del sindacato da parte dei neofascisti. Meloni: Sinistra in piazza contro governo che ancora non c’è. Poi la nota di Fratelli d’Italia ...AGI - Si è conclusa, dopo circa un'ora a mezza, la riunione tra i leader dei principali partiti del centrodestra: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.È' quanto si legge in una nota ...