L' attentato al ponte in Crimea mostra la preparazione degli 007 di Kiev

(Di sabato 8 ottobre 2022) L'operazione dei servizi ucraini contro ildi Kerch svela ancora una volta l'impronta di metodi e sistemi anglo-americani nel conflitto. Dalle immagini diffuse fin troppo prontamente al mondo dai media risulterebbe (condizionale d'obbligo) l'impiego di un camion-bomba guidato forse da un autista, e non sappiamo se consapevole o meno, comunque sacrificato nell'esplosione, oppure se il mezzo sia stato azionato a distanza, ma comunque fatto saltare in aria dove avrebbe causato il danno più opportuno e calibrato, ovvero la caduta di un'arcata della costruzione, e nel momento esatto in cui transitava sulla linea ferroviaria attigua un treno pieno di carburante, che a sua volta si è incendiato. Sincronizzare tutto potrebbe apparire semplice ma non lo è, specialmente in territori comunque occupati. Una tale operazione è possibile soltanto coordinando diverse unità che ...