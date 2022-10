La lotta nel secondo tempo accumula più pressione su Rodgers

Leggi su justcalcio

(Di sabato 8 ottobre 2022) Breaking: L’AFC Bournemouth ha organizzato una drammaticanelper stordire il Leicester City con una vittoria per 2-1 al Vitality Stadium. Il potenziale nuovo proprietario di Bournemouth, Bill Foley, era presente prima della sua acquisizione da 120 milioni di sterline. L’uomo d’affari americano è stato in grado di brindare all’affare con successo quando Philip Billing e Ryan Christie hanno segnato nello spazio di cinque minuti per ribaltare la partita contro Leicester intorno a. L’in forma Patson Daka sembrava destinato a rovinare l’occasione per la squadra della costa sud, portando i Foxes in difficoltà in vantaggio al 10? al Vitality Stadium. Eppure i visitatori di Brendanhanno pagato un prezzo pesante per una serie di errori difensivi e hanno deciso di scendere in profondità poiché ...