Rieti | svolta sul caso dell’ex postina scomparsa | indagato il nipote per omicidio L’avvocato | «Lui non c’entra»

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sarebbepervolontario Valerio Cipriani,di Silvia, la 77enne exil 21 luglio scorso nella frazione di Cerchiara di. Secondo fonti investigative citate da Ansa, Valerio Cipriani non sarebbe peròper occultamento di cadavere. Sua zia era stata ritrovata il 28 settembre senza vita in un bosco di Montenero in Sabina. Ritrovamento che si è aggiunto a quelli dell’auto della donna, di una delle sue scarpe e di una sua borsa. Nei giorni scorsi è stato ascoltato anche il parroco che aveva riferito come alcuni gli avevano «riferito che l’anziana fosse spaventata nell’ultimo periodo». Il giorno della, la donna si trovava con la sua Fiat Palio grigio metallizzato. Il ...

Lainvestigativa è arrivata dopo aver ascoltato alcune persone, tra cui il parroco del paese, che conoscevano bene la pensionata, che viveva trae Contigliano dove possedeva una vasta ...commenta C'è unanell'ambito dell'inchiesta sulla 77enne ex postina Silvia Cipriani: la Procura diha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di reato di omicidio volontario ma non per ...Valerio Cipriani è stato indagato con l'ipotesi di reato di omicidio volontario dell'ex postina di 77 anni scomparsa a luglio, ma non di occultamento di cadavere ...Valerio Cipriani, il nipote di Silvia la ex postina di 77 anni scomparsa da Contigliano in provincia di Rieti e cui resti sono stati ritrovati qualche giorno fa in un bosco della zona, ...