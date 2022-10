Report allenamento Napoli | c’è la notizia su Osimhen da Castel Volturno!

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Nell’ambientec’era tanta curiosità riguardante il possibile ritorno in gruppo di Victordopo l’infortunio occorso nella magica serata di Champions League del Maradona contro il Liverpool. Tutti i dubbi riguardanti la presenza del nigeriano in gruppo con i propri compagni delsono stati fugati dal comunicato ufficiale del club azzurro riguardante la seduta diodierna. Di seguito il comunicato del: “Mattinata di lavoro all’SSC Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione di possesso palla, situazioni tattiche a tutto campo e a chiusura di sessione esercitazione su calci piazzati”. “ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo”. Victor ...

Calciomercato.com

...giornata di ieri Victor Osimhen non si è allenato per "motivi familiari" stando a quanto riportato daldella SSC Napoli. Infatti il nigeriano non ha preso parte alla sessione d'...... Draymond Green si è scusato con il compagno di squadra per il pugno tirato nell'di ... Ilsu Poole che ha fatto arrabbiare Kerr e Curry Ancor più di quanto successo in campo, all'... Napoli, report allenamento: Osimhen parzialmente in gruppo | Serie A La Ssc Napoli ha reso noto il report di allenamento del 7 ottobre. Victor Osimhen ha svolto ancora parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato ...Alle ore 12 il tecnico rossonero Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa. Nel pomeriggio i rossoneri scenderanno sul campo di Milanello ...