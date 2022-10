Napoli | controlli dell’Asl nei locali | chiuse due pizzerie

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sanzioni per 9mila euro, 87 prescrizioni, sospensione completa per duee stop alla somministrazione di pasti per celiaci in un’altra: questo il bilancio deieseguiti a Pianura e in viale Gramsci dagli ispettori1 Centro al fine di garantire sicurezza alimentare ai consumatori. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.