Meeting di Rimini | ' Orgogliosi per il Nobel ai nostri amici di Memorial' - Esteri - quotidiano net

L'associazione che è stata insignita del più ambito premio per la cooperazione tra popoli era presente all'ultimodicon una mostra che ora visiterà varie città ...In una nota ildiricorda questa mostra che "nasce da due percorsi espositivi realizzati negli ultimi anni a Mosca da Memorial sulla base dei propri archivi e collezioni museali: il ...L'associazione che è stata insignita del più ambito premio per la cooperazione tra popoli era presente all'ultimo Meeting di Rimini con una mostra che ora visiterà varie città italiane ...Grande soddisfazione è stata espressa oggi dal Meeting per l'amicizia fra i popoli per l'assegnazione del premio Nobel per la Pace all'associazione russa Memorial, presente al Meeting 2022 con la most ...