LIVE F1 | GP Giappone 2022 in DIRETTA | pista bagnata a Suzuka | Alonso in vetta davanti alle Ferrari nella FP1

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.53 Non c’è più attività ine il turno potrebbe essere terminato. 05.52 Un semplice installation lap per Leclerc che rientra ai box. L’intensità della pioggia sembra aumentata. 05.51 Leclerc torna inper un nuovo giro con le intermedie. 05.50 Di seguito l’ordine dei tempi: 1 FernandoAlpine1:42.248 32 Carlos SAINZ+0.315 3 3 Charles LECLERC+0.386 4 4 Esteban OCON Alpine+0.774 2 5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.010 3 6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.114 1 7 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.513 3 8 Lando NORRIS McLaren+1.641 2 9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.721 2 10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.986 1 11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.181 2 12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.238 2 13 Lewis HAMILTON ...