Globalist.it

Quindi, faremo quello che serve', ha detto, come riporta Anadolu, proponendo modifiche alla Costituzione per proteggere il diritto della donna a portare il velo islamico in pubblico.Da mesi vedevamo il '' di Ankara mediare fra Russia e Ucraina, finora invano. Ma mentre ... "Isole militarizzate Sarà disastro":fa tremare il mondo, guerra di fronte l'Italia Il sultano Erdogan: “I diritti Lgbt sono una degenerazione” Si riapre il fronte di Cipro: la Turchia ha inviato 40mila militari nella parte occupata. L'Europa tacerà anche questa volta E il governo Meloni cosa farà– Beffati dai francesi, scalzati dai russi e dai turchi. Breve storia triste di un’Italia che ha perso terreno (generosa considerazione eufemistica) nella sua quarta sponda. L’ultimo schiaffo, neanche ...