Ascolti tv giovedì 6 ottobre 2022 | Imma Tataranni 2 | GF VIP | X Factor | dati Auditel e share

(Di venerdì 7 ottobre 2022)Tv. Il weekend si avvicina, ma anche ilsera, sul fronte televisivo, è stato ricco. E la scelta variegata, tra serie tv, programmi di intrattenimento, reality, talent show e nuove fiction. Ma cosa ha appassionato di più e ha attirato l’attenzione del pubblico? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Raisera Partiamo dalla tv pubblica. La fiction “2? su Rai 1 ...

... un solo giorno a settimana (il), della farmacia territoriale. Lamentele di diversi ...allora un educato consiglio presidente Pais: per una volta si tiri indietro, tiratevi indietro ...... bullizzato dal gruppo e uscito sabato scorso in lacrime dal "Grande Fratello Vip" (puntata daglialtissimi) ,sera non poteva mancare il proseguio. Quel diavolo di Alfonso Signorini ...