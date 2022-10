Roma Betis LIVE 0-0 | gara aperta | occasioni da entrambe le parti

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Allo stadio Olimpico, la sfidavalida per la terza giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata dell’ Europa League 2022/23.0-0 1? Fischio d’inizio. 1? Ci prova subito Zalewski. Destro da lontano del giovane esterno, palla alta sopra la traversa. 2? Problemi per Celik. L’esterno a terra dopo un contrasto fortuito con Mancini. Interviene lo staff medico che lo cura fuori dal campo. 4? Non ce la fa Celik. Primo cambio per Mourinho, che inserisce Spinazzola al posto del turco. 8? Primo tiro del. Joaquin penetra tra le maglie della difesa, palla a Canales che con un sinistro da fuori ...

