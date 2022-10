Samsung sta lavorando ad una pelle elettronica da indossare per toccare le cose nel metaverso (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Uno degli ostacoli principali alla completa immersione nella realtà virtuale - e di conseguenza anche nel metaverso - è la mancanza di feedback tattili complessi. La maggior parte dei controller ha motori tattili al loro interno che provano a simulare il contatto con gli oggetti ma siamo davvero lontani alle sensazioni che si provano nella realtà. Per questo motivo Samsung sta lavorando a un prototipo di pelle digitale che consenta di «percepire simultaneamente più stimoli proprio come la pelle umana» scrive l’azienda coreana riferendosi alla possibilità di sentire allo stesso momento la temperatura di un corpo e il dolore. Insomma, se con i controller di adesso intuiamo a malapena dove si trova un contatto che ha provato ad interagire con noi, presto saremo in grado di toccare una ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Uno degli ostacoli principali alla completa immersione nella realtà virtuale - e di conseguenza anche nel- è la mancanza di feedback tattili complessi. La maggior parte dei controller ha motori tattili al loro interno che provano a simulare il contatto con gli oggetti ma siamo davvero lontani alle sensazioni che si provano nella realtà. Per questo motivostaa un prototipo didigitale che consenta di «percepire simultaneamente più stimoli proprio come laumana» scrive l’azienda coreana riferendosi alla possibilità di sentire allo stesso momento la temperatura di un corpo e il dolore. Insomma, se con i controller di adesso intuiamo a malapena dove si trova un contatto che ha provato ad interagire con noi, presto saremo in grado diuna ...

