Pnrr | in corso riunione Draghi-ministri

Funzione Pubblica

...affrontando temi fiscali e temi di interesse generale come quelli dell'applicazione del. E' ... L'agricoltura 4.0 è l'ultima fase dell'evoluzione che il settore agricolo ha attraversato nel...Risultati negativi in attesa del vertice OPEC sul petrolio, previsto per il 5 ottobre, nel...se non dovessero essere effettuate riforme strutturali o dovesse ritardare l'attuazione del. ... Pnrr: intesa tra ministro Pa, Cdp e Invitalia per rafforzare la capacità amministrativa e progettuale di Regioni ed enti locali Roma, 5 ott. (Adnkronos) - E' in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Pnrr presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi per fare il punto sulla Relazione sullo stato di attuazione del ...L’azzurro Paolo Barelli è perentorio: “Gli ex ministri azzurri, oggi, rappresentano la futura opposizione al nuovo governo o soltanto se stessi” ...